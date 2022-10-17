الخارجية الروسية تدعو الدول النووية إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس

أكد الوفد الروسي لدى الأمم المتحدة، أن تفاقم الأزمة الأوكرانية يرجح كفة التحذيرات من مخاطر نشوب حرب نووية، ودعا الدول المالكة للسلاح الفتاك إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس.

وأشار إلى أن تجاوزات نظام كييف للخطوط الحمراء لم تلغ الوثيقة التي وقعتها الدول النووية الخمس في الـ 3 يناير 2022 ولم تفقدها أهميتها وإنما رجحت كفة الأصوات المنادية بضرورة تطبيقها.

وأضاف أن امتلاك روسيا لسلاح الردع النووي هو الرد الوحيد على التهديدات الخارجية، مشيرا إلى أن تطور الوضع في أوروبا وأطماع الناتو في التوسع على حساب الأمن الروسي تشكل انتهاكا صارخا لمبدأ الأمن المتكافئ بين الدول.

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وذكّر الحضور خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الاتحاد الأوروبي رفض المبادرة الروسية لسن اتفاقيات ملزمة تضمن الاستقرار على حدودها الغربية وفي أوروبا قاطبة.

وأكد أن الولايات المتحدة وحلف الناتو اتخذا الإجراءات الدفاعية الاضطرارية التي اتخذتها روسيا لحماية وضمان أمنها القومي، كذريعة للدخول في مواجهة شاملة معها.

المصدر: نوفوستي