ألمانيا تشدد نظام منح التأشيرة للروس

وفقا لخدمة موقع مركز التأشيرات فقد بدأت ألمانيا تطلب من الروس المتقدمين للحصول على تأشيرة استخراج كشف الحساب البنكي من أحد البنوك العاملة في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لموقع التأشيرات"VisaMetric" :"من الضروري تقديم دليل على وفرة الأموال طوال مدة الإقامة في أراضي الدول الأعضاء في شنغن، ولا يمكن قبول سوى البيانات الحالية الصادرة باسم مقدم الطلب من بنك يمكن التحقق منه أنه يعمل في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للنظر".

وكما وضح أيضا أنه، يجب أن تتضمن الوثيقة معلومات حول المبلغ الحالي للأموال في الحساب أو الحسابات، في هذه الحالة، يجب على مقدم الطلب تقديم كشوف حساب بنكية ذات صلة لآخر 3 أشهر.

وبالإضافة إلى ذلك، منذ بداية أكتوبر، بدأت مراكز التأشيرات في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، عند قبول الوثائق للحصول على تأشيرة شنغن، في طلب وثيقة تأمين طبي تم شراؤها فقط من شركة تأمين أوروبية، ومن المستحيل دفع ثمنها من الحسابات الروسية.

وتم توضيح، إن المتطلبات الجديدة للوثائق عند التقدم للحصول على تأشيرة مرتبطة بتعليق اتفاقية تسهيل تأشيرة الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي