سفير كوريا الجنوبية بالسعودية: تجارتنا مع المملكة ستبلغ 30 مليار دولار وسنشارك في "النووي" السعودي

أكد السفير الكوري الجنوبي لدى السعودية بارك جون يونغ أن "العلاقات بين المملكة وكوريا الجنوبية، تطورت على مدار الـ60 عاما الماضية كشريكين استراتيجيين".

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وفي حوار مع صحيفة "سبق"، قال بارك جون يونغ إن "السعودية هي أكبر شريك تجاري بكوريا في الشرق الأوسط، وتاسع أكبر شريك تجاري في العالم، وإنه من المتوقع أن يصل حجم التجارة بين البلدين هذا العام إلى 30 مليار دولار أمريكي".

وعن مستجدات توقيع الاتفاق السعودي الكوري للتعاون في البحوث والتطوير وبناء محطات للطاقة النووية السلمية في 2011، قال بارك جون يونغ: "واصلت كوريا والمملكة التعاون فيما يتعلق بمحطات الطاقة النووية الكبيرة والصغيرة من خلال مذكرة تفاهم لإنشاء شراكة لمحطة طاقة نووية صغيرة SMART في 2015، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون التنظيمي النووي للاستخدام السلمي لتكنولوجيا الطاقة النووية في 2016، ولدى المملكة خطة لبناء محطتين للطاقة النووية من فئة 1.4 جيجاواط بحلول عام 2030، وتأمل شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو) المشاركة في هذا المشروع".

المصدر: "سبق"