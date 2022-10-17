الدفاع الروسية تسلم 65 طنا من المساعدات الإنسانية إلى كابل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الرحلات الجوية الخاصة بوزارة الدفاع الروسية سلمت 65 طنا من المساعدات الإنسانية إلى كابول.

ووفقا لبيان الخارجية: "الرحلات الجوية الخاصة بوزارة الدفاع الروسية سلمت إلى كابول شحنة مساعدات إنسانية تزن أكثر من 65 طنا تتكون من سلع أساسية، وأعرب الجانب الأفغاني عن امتنانه لتقديمه الدعم الودي".

وقالت الوزارة إن المساعدات الإنسانية وصلت إلى أفغانستان في 16 أكتوبر، مؤكدة أن: "روسيا ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية لسكان أفغانستان".

المصدر: نوفوستي