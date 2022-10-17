باكستان تعتزم تصدير البضائع إلى روسيا عبر إيران

أعلن السفير الباكستاني لدى روسيا، شفقت علي خان، أن بلاده تعتزم تصدير البضائع إلى روسيا عبر الأراضي الإيرانية، بالاضافة إلى تصديرها عبر أفغانستان.

وقال شفقت علي خان: "نظرا لتعقيد الاوضاع فيما يخص الشحن البحري فإن العديد من التجار الباكستانيين يصدرون بضائعهم بالشاحنات إلى روسيا عبر الأراضي الافغانية ومن ثم قيرغيزيا أو كازاخستان، لكن باكستان وروسيا تدرسان الآن إمكانية الاستفادة من الأراضي الايرانية لتبادل السلع والبضائع بينهم".

وأشار السفير الباكستاني إلى أن "الشاحنات والبضائع ستدخل من باكستان إلى إيران ومن ثم تعبر بحر قزوين إلى أذربيجان، وفي النهاية تصل إلى روسيا".

المصدر: فارس



