وفاة العالم الروسي أشوت سركيسوف

توفي أحد أكبر العلماء في العالم في مجال الطاقة النووية وتكنولوجيا الغواصات النووية، أشوت سركيسوف، عن عمر يناهز 99 عاما.

وتم إبلاغ وكالة تاس من قبل ممثل معهد التنمية الآمنة للطاقة النووية التابع لأكاديمية العلوم الروسية عن وفاة العالم الروسي.

و قال ممثل المعهد : "عن عمر يناهز 99 عاما، توفي العالم في صباح يوم 17 أكتوبر هذه خسارة لا يمكن تعويضها للعالم والمجتمع العلمي الروسي".

وقدم العالم سركيسوف مساهمة لا تقدر بثمن في دراسة العمليات الفيزيائية الأساسية في محطات الطاقة النووية.

وأتاحت الدراسات النظرية والتجريبية التي أجراها العالم سركيسوف إنشاء مصدر طاقة جديد مولد كهربائي حراري مدمج في قلب مفاعل نووي، قدم العالم مساهمة كبيرة في تدريب ضباط الهندسة لأسطول الغواصات النووية، كمدير لمدرسة الهندسة البحرية العليا في سيفاستوبول.

وتتمثل إنجازاته الرئيسية في إنشاء الخطة الاستراتيجية الرئيسية للتفكيك الشامل للغواصات النووية والبنية التحتية الداعمة لها في شمال غرب روسيا وتحديد المهام في مجال توليد الطاقة على نطاق صغير.

المصدر: تاس