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الأمن الداخلي الإيراني: مقتل ضابط في الشرطة على أيدي "عناصر إرهابية" في سراوان

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الأمن الداخلي الإيراني: مقتل ضابط في الشرطة على أيدي
AP
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أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، مقتل ضابط في شرطة المرور خلال أداء مهامه، على أيدي "عناصر إرهابية مغفلة في مدينة سراوان (شرقي المحافظة)".

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وفي تصريحات لوكالة "إرنا"، قال العميد أحمد طاهري: "النقيب عباسي، وهو أحد ضباط شرطة المرور بمدينة سراوان، تعرض عند الساعة الحادية عشرة و20 دقيقة من صباح اليوم الاثنين، إلى حادث إطلاق نار باستخدام سلاح رشاش "كلاشينكوف"، نفذته عناصر إرهابية مغفلة من داخل سيارة بيجو 405 صالون".

وأشار العميد طاهري إلى أن "عملية التحقيق للكشف عن ملابسات هذا الحادث والقبض على الإرهابيين، بدأت منذ تنفيذ الجريمة بحق الشهيد النقيب عباسي".

ووجه قائد قوات الأمن رسالة إلى "الزمر الإرهابية وأعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، أكد فيها من "أنهم لن يحققوا مآربهم البغيضة عبر اغتيال المدافعين عن أمن البلاد، وأن هذه الجرائم ستزيد الشعب الإيراني قوة ووعيا في مواجهة أعدائه". 

المصدر: "إرنا"

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