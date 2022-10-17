ألمانيا تفرض غرامة قدرها 5 ملايين دولار على تطبيق "تليغرام"

أعلنت ألمانيا اليوم الاثنين، عزمها فرض غرامات قيمتها 5.125 مليون يورو(5 ملايين دولار) على المسؤولين عن تطبيق "تليغرام" للمراسلة، "لعدم التزامهم بالقانون الألماني".

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وأفاد مكتب العدل الفيدرالي بأن "شركة "تيليغرام إف زد-إل إل سي" لم تؤسس وسيلة قانونية للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني أو تحدد كيانا في ألمانيا لتلقي الاتصالات الرسمية"، حيث أن كليهما من الشروط التي تفرضها القوانين الألمانية التي تنظم عمل منصات الإنترنت الكبيرة.

وأشار مسؤولون ألمان إلى أنهم "فشلوا مرارا في محاولاتهم لإرسال الوثائق لمقر شركة تليغرام في دبي"، بالرغم من الدعم الذي قدمته السلطات في الإمارات.

وأوضح مكتب محاماة في ألمانيا بعدها أنه يمثل "تليغرام"، لكن هذا لم يكن كافيا للحيلولة دون إصدار الغرامات، وفق ما ذكر مكتب العدل الفدرالي.

المصدر: "أ ب"