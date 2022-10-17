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كييف..إعلان حالة التأهب الجوي

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كييف..إعلان حالة التأهب الجوي
Sputnik
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قالت الإدارة الأوكرانية بكييف إنه تم الإعلان عن حالة تأهب لغارة جوية للمرة الثالثة في يوم واحد.

وأعلنت قوات كييف حالة التأهب الجوي في عدد من المناطق في أوكرانيا فجر الاثنين.

وشمل الإعلان مناطق ميكولايف وبولتافا وخاركوف وتشيركاسي وأوديسا وسومي ودنيبروبيتروفسك.

وقد أعلنت سابقا القوات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في الأجزاء الوسطى والجنوبية والشرقية من البلاد في مناطق دنيبروبتروفسك وكروبيفنيتسكي، ميكولايف، بولتافا، سومي، تشيركاسي، خاركيف.

وتشمل حالة التأهب للغارات الجوية جميع مناطق أوكرانيا تقريبا، بما في ذلك العاصمة كييف.

المصدر: تاس 

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