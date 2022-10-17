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الاتحاد الأوروبي يوافق على مهمة تدريب الجيش الأوكراني

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الاتحاد الأوروبي يوافق على مهمة تدريب الجيش الأوكراني
Sputnik
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صرح رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم، تدريب ما لا يقل عن 15 ألف جندي أوكراني و تمت الموافقة عليهم يوم الاثنين.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، "نريد إعداد 15 ألف جندي أوكراني في البداية، وربما أكثر".

وفي وقت سابق، قال بوريل إن الغرب يعتزم إعطاء رد عسكري قوي في حالة استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

المصدر: تاس 

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