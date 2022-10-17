تقرير عبري: اجتماع كبار المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة جماعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة 

أفاد تقرير عبري بأن القادة السياسيين والأمنيين في إسرائيل أجروا تقييما أمنيا خاصا أمس الأحد لمناقشة الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

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وأشارت القناة "12" العبرية إلى أن الاجتماع ركز على مواجهة جماعة مسلحة فلسطينية تم تشكيلها مؤخرا وتطلق على نفسها اسم "عرين الأسود".

وقال التقرير إن "من بين المسؤولين الذين حضروا الاجتماع رئيس الوزراء يائير لابيد، ورئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس مجلس الأمن القومي إيال حولاتا، ورئيسا الموساد وجهاز الأمن العام (الشاباك)".

و"عرين الأسود" هي مجموعات تضم أفرادا من سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى في نابلس وجنين شمال الضفة الغربية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"