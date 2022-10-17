 
مباشر

البرلمان السويدي ينتخب اليميني أولف كريسترسون رئيسا للوزراء

أخبار العالم

البرلمان السويدي ينتخب اليميني أولف كريسترسون رئيسا للوزراء
AP
أولف كريسترسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tzxj

انتخب البرلمان السويدي الزعيم المحافظ، أولف كريسترسون، رئيسا للوزراء، في جلسة تصويت، اليوم الاثنين، شهدت دعما غير مسبوق من "ديموقراطيي السويد" (يمين متشدد) لليمين التقليدي.

إقرأ المزيد
السويد تؤكد تعاونها مع الدنمارك وألمانيا بشأن التحقيق في حادث
السويد تؤكد تعاونها مع الدنمارك وألمانيا بشأن التحقيق في حادث "السيل الشمالي"

وانتخب كريسترسون بـ176 صوتا مقابل 173، بعدما أعلن يوم الجمعة عن اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب: حزبه "اليميني المعتدل" والحزب "المسيحي الديموقراطي" و"حزب الليبراليين"، بدعم برلماني من "ديموقراطيي السويد".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا