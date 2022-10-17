مصادر تكشف لـRT عن جنسية منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف ساحة تدريب عسكرية في بيلغورود

كشفت مصادر لـRT أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف ساحة تدريب في مقاطعة بيلغورود الروسية وأسفر عن مصرع 11 شخصا نفذه شخصان من طاجيكستان.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها قناة "RT" فإن منفذي الهجوم شخصان من مواليد طاجيكستان، تم استدعاؤهما كمتطوعين في موسكو، أحدهم يبلغ من العمر 23 سنة والآخر 24 سنة.

وبحسب المعطيات فإن ضحايا الهجوم البالغ عددهم 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 36 و 55 عاما، بينهم 10 أشخاص روس، وواحد من مواليد أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن شخصين فتحا النار في ساحة تدريب عسكرية في بيلغورود يوم 15 أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين، وقد تم القضاء على منفذي الهجوم في عين المكان.

المصدر: RT