 
مباشر
عاجل
مصادر تكشف لـRT عن جنسية منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف ساحة تدريب عسكرية في بيلغورود

بوريل: الاتحاد الأوروبي يقرر نشر 40 مراقبا على الحدود الأرمينية الأذربيجانية

أخبار العالم

بوريل: الاتحاد الأوروبي يقرر نشر 40 مراقبا على الحدود الأرمينية الأذربيجانية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tzwq

أعلن مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن الاتحاد قرر نشر 40 مراقبا على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.

وقال بوريل في تغريدة عبر "تويتر" إن "الاتحاد الأوروبي ملتزم التزاما كاملا بالمساهمة في السلام المستدام في جنوب القوقاز. نحن بصدد إنشاء قوة مراقبة على طول الحدود الأرمينية الأذربيجانية، ونشر 40 خبيرا للمراقبة لبناء الثقة في وضع غير مستقر يعرض الأرواح للخطر".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا