بوريل: الاتحاد الأوروبي يقرر نشر 40 مراقبا على الحدود الأرمينية الأذربيجانية

أعلن مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن الاتحاد قرر نشر 40 مراقبا على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.

وقال بوريل في تغريدة عبر "تويتر" إن "الاتحاد الأوروبي ملتزم التزاما كاملا بالمساهمة في السلام المستدام في جنوب القوقاز. نحن بصدد إنشاء قوة مراقبة على طول الحدود الأرمينية الأذربيجانية، ونشر 40 خبيرا للمراقبة لبناء الثقة في وضع غير مستقر يعرض الأرواح للخطر".

The EU is fully committed to contribute to sustainable peace in the South Caucasus.



We are setting up a monitoring capacity along the Armenian - Azerbaijan border and deploying 40 monitoring experts to build confidence in an unstable situation, putting lives at risk.#FAChttps://t.co/WvBKFSzNJH — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 17, 2022

المصدر: RT