بوريل: لا تقلقوا بشأن الأموال!

قال مفوض السياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد لديه ما يكفي من الموارد لتمويل الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.

وأضاف بوريل في تعليقه على مسألة استنفاد الأموال لتمويل الإمدادات العسكرية إلى كييف: "هناك أموال كافية. لا تقلقوا بشأن الأموال".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في تقرير الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على تغطية جميع تكاليف الدول الأعضاء التي تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ووفقا للصحيفة فإن دول الاتحاد تقدم طلبات كثيرة جدا لسداد النفقات، في حين أن إمكانيات الصندوق الأوروبي المالية محدودة.

وذكر التقرير على وجه الخصوص أن عدم استلام بولندا للمبلغ كاملا أثار غضب وارسو - وهي واحدة من أكبر الجهات المانحة للأسلحة لأوكرانيا.

ورفضت وارسو ذلك في البداية، لكنها وافقت بعد ذلك على تغطية 46% فقط من التكاليف.

ومن المنتظر أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على الشريحة السادسة من المساعدات العسكرية لكييف، وستصل إلى 500 مليون يورو، وبالتالي سيرفع الاتحاد إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى 3.1 مليار يورو.

المصدر: نوفوستي