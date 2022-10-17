 
مباشر
عاجل
مصادر تكشف لـRT عن جنسية منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف ساحة تدريب عسكرية في بيلغورود

غانتس: لن نسمح للمتطرفين أن يقوموا بتشويش مجرى الحياة في البلاد

أخبار العالم

غانتس: لن نسمح للمتطرفين أن يقوموا بتشويش مجرى الحياة في البلاد
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tzwe

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس "لن نسمح للمتطرفين أن يقوموا بتشويش مجرى الحياة في البلاد، وسنواصل نشاطنا ضد العمليات العدائية، وبكل الوسائل الهجومية والسياسية والمدنية".

وخلال جولة تفقدية على الحواجز الأمنية في الضفة الغربية، قال غانتس:"انتهيت من زيارة لعرش السلام في بلدة افرات في منطقة غوش عتصيون.. العقيدة اليهودية تنادي بالسلام وبحسن الجوار والتحاور".

وشدد على أن "واجبنا هو تمكين الأمن والقضاء على التهديدات، نحن ملتزمون بذلك.. أطلب نيابة عنكم الإعراب عن التقدير للقادة والجنود ورجال الشرطة الحراس".

المصدر: i24news

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا