قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس "لن نسمح للمتطرفين أن يقوموا بتشويش مجرى الحياة في البلاد، وسنواصل نشاطنا ضد العمليات العدائية، وبكل الوسائل الهجومية والسياسية والمدنية".

وخلال جولة تفقدية على الحواجز الأمنية في الضفة الغربية، قال غانتس:"انتهيت من زيارة لعرش السلام في بلدة افرات في منطقة غوش عتصيون.. العقيدة اليهودية تنادي بالسلام وبحسن الجوار والتحاور".

وشدد على أن "واجبنا هو تمكين الأمن والقضاء على التهديدات، نحن ملتزمون بذلك.. أطلب نيابة عنكم الإعراب عن التقدير للقادة والجنود ورجال الشرطة الحراس".

المصدر: i24news