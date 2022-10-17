برلماني تركي: أنقرة قد تلجأ لـ"دبلوماسية كرة القدم" لتطبيع العلاقات مع أرمينيا

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، عاكف شاغاي كيليش، إن أنقرة قد تلجأ مرة أخرى إلى "دبلوماسية كرة القدم" في عملية تطبيع العلاقات مع أرمينيا.

وأضاف البرلماني التركي في تصريح لصحيفة "ستار"، إنه من المقرر "تنظيم مباريات كرة القدم في مارس القادم بين منتخبي البلدين في أرمينيا وفي سبتمبر في تركيا (كجزء من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024)".

واشار إلى أن هناك تطورات إيجابية في العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يتم بعيدا عن الاستفزازات.

تجدر الإشارة إلى أنه في سبتمبر 2008، زار الرئيس التركي السابق عبد الله غول يريفان بدعوة من رئيس أرمينيا آنذاك سيرج سركسيان لحضور مباراة كرة قدم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بين منتخبي أرمينيا وتركيا.

وفي وقت لاحق زار سركسيان تركيا، بناء على دعوة من غول، لحضور مباراة الإياب تركيا - أرمينيا، التي أقيمت في أكتوبر 2009 في مدينة بورصة. كما جرت هناك مفاوضات بين الوفدين الأرمني والتركي، تلاها اجتماع للرؤساء.

وسميت عملية تطبيع العلاقات، التي توقفت فيما بعد بسبب الصراع في قرة باغ، بـ"دبلوماسية كرة القدم".

المصدر: نوفوستي