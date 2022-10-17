أوباما يهاجم الديمقراطيين: وقعوا ضحية التلاعب بالسياسة

هاجم الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، من وصفهم بـ"الديمقراطيين القاتلين للحماسة"، لأنهم وقعوا ضحية "التلاعب بالسياسة".

وفي مقابلة مع بودكاست "Pod Save America"، قال الرئيس الرابع والأربعون إن الديمقراطيين ابتعدوا عن رسالة المساواة إلى "التوبيخ" في القضايا الاجتماعية، مضيفا: "في بعض الأحيان، يريد الناس فقط ألا يشعروا وكأنهم يسيرون على قشر البيض، ويريدون بعض الاعتراف بأن الحياة فوضوية وأننا جميعا، في أي لحظة، يمكن أن نقول الأشياء بطريقة خاطئة، ونرتكب الأخطاء".

"Democrats can be [buzzkills], right? Sometimes people just want to not feel as if they are walking on eggshells... and that all of us at any given moment can say things the wrong way, make mistakes."



Interview with @BarackObama out tonight on @SIRIUSXM and everywhere tomorrow. pic.twitter.com/xi65vTNWZH — Pod Save America (@PodSaveAmerica) October 14, 2022

واعتبر أن الديمقراطيين بحاجة إلى أن "يكونوا قادرين على التحدث إلى الجميع حول مصالحهم المشتركة.. وأعتقد أن ما يصلح للجميع، هو فكرة المعاملة الأساسية المتساوية والإنصاف"، مشيرا إلى أن "هذه حجة تتوافق مع التقدم في القضايا الاجتماعية وتتوافق مع المصالح الاقتصادية".

ورأى أوباما أن "الخطأ الذي أعتقد أننا نقع فيه هو أننا نحاول أن نقترح أن بعض المجموعات ولأنهم كانوا ضحايا تاريخيا، ولأن لهم بطريقة ما وضعا مختلفا عن الأشخاص الآخرين، نتفادى توبيخ الناس إذا كانوا لا يستخدمون العبارة الصحيحة".

وقال إن "الديمقراطيين، بمن فيهم هو شخصيا، يرون أحيانا أن رسالتهم تتعثر بسبب سياسة التلاعب".

المصدر: "نيويورك بوست"