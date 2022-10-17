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انطلاق أعمال الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك حول عودة اللاجئين والمهجرين

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انطلاق أعمال الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك حول عودة اللاجئين والمهجرين
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انطلقت صباح اليوم الاثنين في قصر المؤتمرات بدمشق أعمال الاجتماع الخامس السوري - الروسي المشترك، لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى بلادهم.

ويتضمن اليوم الأول من الاجتماع لقاءات للجانبين السوري والروسي في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والمالية والنفط والكهرباء والزراعة، إضافة إلى فعاليات ونشاطات تقام في عدد من المحافظات، يتخللها توزيع مساعدات ومعدات روسية لبعض المؤسسات في سورية.

ويعقد الاجتماع على مدار أربعة أيام تتخلله جلسة مشتركة للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية، بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى.

وكانت اللجنتان عقدتا في حزيران الماضي اجتماعهما الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين.

المصدر: سانا

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