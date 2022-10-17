ارتفاع حصيلة قتلى سجن إيفين في طهران إلى 8 نزلاء

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الحريق والاضطرابات التي شهدها سجن إيفين في طهران إلى 8 نزلاء، وفق ما أفادت به السلطة القضائية الإيرانية اليوم الاثنين، بعد وفاة 4 أشخاص متأثرين بجروهم.

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وقال المركز الإعلامي للسلطة القضائية: "رغم المعالجات والإجراءات الطبية توفي مساء أمس 4 من نزلاء سجن إيفين أصيبوا بجروح جراء حريق وخلاف بين النزلاء".

وأضاف: "جميع المتوفين الثمانية كانوا من بين السجناء في عنبر جرائم السرقة"، وأكد المركز على أن "6 من المصابين مازالوا في المستشفى وحالتهم الصحية جيدة".

وجراء احداث مساء السبت، تم إنقاذ أكثر من 70 سجينا كانوا معرضين للخطر، وذلك بعد وصول المدعي العام لطهران ورئيس منظمة السجون إلى المكان في الوقت المناسب، وبالتعاون مع سلطات السجن والشرطة ورجال الإطفاء والطوارئ.

وتم إبلاغ هويات جميع المتوفين إلى عائلاتهم، وسيتم نشر أسمائهم لاحقا.

المصدر: فارس