مصادر: من المحتمل إلغاء خطة زيارة ولي العهد السعودي إلى كوريا الجنوبية

أفادت مصادر بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود تراجع عن خطته لزيارة كوريا الجنوبية في الشهر المقبل .

وقال مسؤول في المكتب الرئاسي لوكالة "يونهاب": "من الصعب أن يزور ولي العهد محمد بن سلمان كوريا خلال العام الجاري، حيث يجري تنسيقا وثيقا لتحديد موعد آخر للزيارة".

وظلت الحكومة تتشاور مع الجانب السعودي حول زيارة ولي العهد محمد لكوريا الجنوبية التي كان قد زارها في يونيو عام 2019، وذلك بمناسبة مرور 60 عاما لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكانت الشركات المحلية لها تطلعات كبيرة في المشاركة في مشروع بناء مدينة نيوم، أكبر مشروع لبناء مدينة ذكية في العالم تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد، عند علمها بزيارته المخططة لكوريا.

يشار الى أن هناك فرصة لإجراء المحادثات الثنائية بين الرئيس يون سيوك-يول وولي العهد في مؤتمر قمة العشرين المقرر عقده في بالي في اندونيسيا في منتصف الشهر القادم.

وقال مصدر مسؤول، إن المشاورات جارية في هذا الشأن مع العديد من الاحتمالات.

المصدر: "يونهاب"