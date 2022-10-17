الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لأهداف جوية أطلقت باتجاه إنيرغودار بمقاطعة زابوروجيه

أفاد مراسلنا بأن الدفاعات الجوية الروسية في مدينة إنيرغودار بمقاطعة زاباروجيه قامت بتحييد أهداف جوية أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه المدينة.

وأضاف مراسلنا أنه لم يتم التبليغ عن وقوع أضرار في المنشآت الحيوية والمناطق السكنية.

إلى ذلك قال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إن الجيش الأوكراني يستعد للقيام بمحاولة إنزال جديدة للاستيلاء على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، حيث سيشنون هجمات من عدة جهات في وقت واحد.

وأوضح روغوف أن المجموعات الهجومية الأوكرانية تعمل على تنسيق استعداداتها في زولوتايا بالكا، وأوسوكوروفكا في منطقة خيرسون وبوكروفسكوي في منطقة دنيبروبتروفسك.

وباتت محطة الطاقة النووية الواقعة في مدينة إينرغودار، هدفا مرارا وتكرارا لضربات القوات الأوكرانية، بما في ذلك ضربات المدفعية والطائرات بدون طيار.

المصدر: تاس، RT