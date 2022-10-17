قوات كييف تعلن حالة التأهب الجوي في عدد من المناطق

أعلنت قوات كييف حالة التأهب الجوي في عدد من المناطق في أوكرانيا فجر الاثنين.

وشمل الإعلان مناطق ميكولايف وبولتافا وخاركوف وتشيركاسي وأوديسا وسومي ودنيبروبيتروفسك.

كما أعلن مسؤولون أوكرانيون التأهب في زابوروجيه وأوديسا.

وأفادت تقارير إعلامية أوكرانية، بوقوع عدة انفجارات في أجزاء مختلفة من أوكرانيا في وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين، بينما قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي إن العديد من المدن الأوكرانية تعاني من نقص في الكهرباء.

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي