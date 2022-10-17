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زيلينسكي: "معارك عنيفة جدا" في منطقتي سوليدار وباخموت

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زيلينسكي:
Legion-Media
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن قتال عنيف جدا يدور في منطقتي سوليدار وباخموت وقال أن القوات تخوض "معارك ضارية للغاية".



وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو في صفحته على "التلغرام": "النقاط الساخنة الرئيسية هي سوليدار وباخموت، ولا يزال القتال عنيفا للغاية هناك"."باخموت هو الاسم الأوكراني لمدينة أرتيموفسك".

وقال زيلينسكي في وقت سابق: "لا يزال الوضع صعبا للغاية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، وخاصة على محور باخموت، حيث ما زلنا صامدين في مواقعنا خلال الأيام الأخيرة".

وأكد الضابط في شرطة لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو في وقت سابق أن القوات الروسية وحلفاءها يتقدمون بثبات باتجاه مدينة أرتيموفسك.

وقال ماروتشكو، إن القتال كان يدور في ضواحي أرتيموفسك، وكانت القوات الأوكرانية تنسحب إلى الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من المدينة.

وقال فيكتورغاربار المتحدث باسم إدارة بيرفومايسك للصحفيين إن الجيش الروسي يقوم بإجلاء سكان المناطق الخاضعة لسيطرته في أرتيموفسك وسوليدار وعدد من القرى المحررة في تلك المنطقة.

المصدر: نوفوستي 

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