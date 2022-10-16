قوات التحالف في جمهورية لوغانسك تصد هجوما فاشلا شنته قوات كييف في محور سفياتوفسك

صدت قوات التحالف في جمهورية لوغانسك محاولات هجوم واسعة النطاق شنتها قوات كييف في مدينتي سفاتوفسك وكريمينايا وهزمتها وقضت على 90 ٪ من وحداتها.

وذكرت وكالة "تاس" نقلا عن مصدر عسكري مطلع في جمهورية لوغانسك أنه على الرغم من الهجوم الفاشل، فإن قوات كييف لن تتوقف عن محاولات اختراق خط المواجهة وأن الأيام المقبلة ستكون شاقة.

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وقد صرح سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا روديون ميروشنيك، لوكالة "تاس" بأن قوات كييف أرسلت ما يقارب 35 ألف مقاتل إلى محور سفاتوفسك، ما يشير إلى استعداداتهم لاختراق خطوط المواجهة هناك.

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ووفقا للخبير العسكري فيتالي كيسليوف، فإن قوات كييف تسعى للسيطرة على سفاتوفسك لموقعها الاستراتيجي المشرف على مدينتي كريمينايا وسيفيردونيتسك، مما سيمكنها من إخضاعهما لنيران القذائف والمدافع من الأعلى.

المصدر: تاس