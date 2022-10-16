البرازيل.. بولسونارو ولولا يلتقيان وجها لوجه قبل الجولة الحاسمة

يتواجه المرشحان الرئاسيان في البرازيل جايير بولسونارو، ولويس إيناسيو لولا دا سليفا، مساء الأحد في مناظرة هي الأولى بينهما وجها لوجه، قبل أسبوعين من موعد الجولة الانتخابية الحاسمة.

وستجمع المناظرة التي ستبدأ الساعة 20.00 (23.00 ت غ) الرئيس اليميني المنتهية ولايته والرئيس اليساري الأسبق، علما بأنهما نالا في الجولة الانتخابية الأولى التي نظّمت في الثاني من أكتوبر، تواليا 43.2 بالمئة و48.3 بالمئة من الأصوات.

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وشهدت الحملة الانتخابية انتقادات حادة متبادلة بين المرشّحين ومعسكريهما، ووجّهت المعارضة اليسارية انتقادات حادة للرئيس المنتهية ولايته.

وكان بولسونارو قد أشار مرارا إلى أن البرازيل ستواجه المصير نفسه الذي تواجهه فنزويلا إذا فاز منافسه في الانتخابات الرئاسية.

واستدعت تصريحات بولسونارو سيلا من الانتقادات، لا سيّما من رئيسة حزب العمال غليسي هوفمان.

وأظهر استطلاع للرأي، أجراه مركز داتافوليا ونشرت نتائجه اليوم، أن الرئيس اليساري الأسبق سيفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر، بـ53 بالمئة من الأصوات مقابل 47 بالمئة لرئيس الدولة اليميني المنتهية ولايته.

ويبدو أن الجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية ستكون محمومة وسط استقطاب شديد.

ويسعى المرشحان للحصول على دعم الجهات السياسية وإقناع من لم يحسموا بعد قرارهم عبر المشاركة في تجمّعات انتخابية في كل أنحاء البرازيل.

المصدر: أ ف ب