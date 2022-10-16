كلفتنا مليار يورو في الشهر.. وزير الصحة الألماني يعلن إيقاف الفحوصات المجانية لكورونا

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، أن الحكومة الاتحادية ستوقف تقديم فحوص كورونا المجانية بالرغم من ارتفاع أعداد الإصابات.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم، إنه يجب الإبقاء على الإجراء الخاص بدفع مساهمة بقيمة 3 يورو في تكلفة الاختبار الواحد، وهو الإجراء الذي تم تطبيقه في الصيف الماضي.

وأضاف لاوترباخ أن الأمر يتعلق بإمكانية التمويل، مشيرا إلى أن الاختبارات المجانية كلّفت الدولة في الفترة الأخيرة مليار يورو في الشهر.

وتابع: "هذا لا يمكن احتماله.. وأقول بصراحة إن الأمر لا يستحق".

وأردف أنه بخلاف ذلك فإنهم سيقومون بهذا الأمر بالقدر الذي نحتاج إليه.

تجدر الإشارة إلى أن اختبارات كورونا المجانية لم تعد مجانية لكل المواطنين في ألمانيا منذ أواخر يونيو الماضي، واقتصرت على مجموعات معينة معرضة للخطر وعلى مناسبات معينة، بينما يتم إتاحة هذه الاختبارات بقيمة 3 يورو بالنسبة إلى بقية المناسبات مثل الفعاليات داخل القاعات المغلقة.

وتابع لاوترباخ أن هذه التدابير الحكومية ليس لها معنى في ظل وصول نسبة من لديهم أجسام مضادة في دمائهم إلى 95% في ألمانيا في الوقت الحالي.

وقال إن هذه التدابير لا تحمي من وقوع إصابات جديدة ولا من حدوث مسارات خطيرة للمرض، ولا سيما لدى كبار السن.

المصدر: د ب أ