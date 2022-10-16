صحفية أمريكية بريطانية: الغرب لا يرغب في رؤية أوكرانيا منتصرة ويخشى العواقب!

صرحت الصحفية الأمريكية البريطانية آن أبلباوم خلال مشاركتها في قمة "PGS22" المنعقدة في ألمانيا بأن الغرب يخشى عواقب "انتصار" أوكرانيا على روسيا.

وأوضحت أنها استنبطت هذه النتيجة من مماطلة ألمانيا في إيصال شحنة الدبابات التي تعهدت بها لأوكرانيا، وأن التفسير الوحيد الذي يمكن استنتاجه من ذلك، أن الغرب لا يتصور النتائج التي يمكن أن تترتب في حال انتصار أوكرانيا على روسيا لذلك فهو يماطل في إيصال المعونات.

وأضافت أن ألمانيا لا تتفرد بهذا الشعور وحدها، بل إن الولايات المتحدة أيضا تتبع النهج ذاته.

وتساءلت عما إذا كان الغرب يريد انتصار أوكرانيا فعلا، وهل هو مستعد لنتيجة كهذه، أم أنه يخشى وقوعها كي لا يتفاجأ بعواقبها!

https://youtu.be/flCue1UrNu4

يذكر أن نظام كييف بانتظار شحنة دبابات من طراز "ليوبارد 2" الألمانية، إلا أن برلين ليست في عجلة من أمرها لإيصالها، فقد صرح المستشار أولاف شولتس، بأن ألمانيا مستمرة في دعمها لأوكرانيا، لكنها لن تتخذ أي خطوات دون موافقة حلفائها في الناتو.

ومن جهته أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق إلى أن شحنات الأسلحة الغربية المتجهة إلى كييف ستكون هدفا مشروعا للقوات الجوية الروسية.

كما وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات بين البلدين بل سيسهم في إطالة أمد الصراع.

المصدر: نوفوستي