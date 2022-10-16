زاخاروفا: تصريحات كييف حول سعيها لدخول الاتحاد الأوروبي منذ عام 988 "أقوال مساطيل"

شبهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تصريحات خارجية أوكرانيا بأن الأمير فلاديمير أراد ضم روس الكييفية للاتحاد الأوروبي عام 988 ميلادي، بأنها شبيهة بأقوال المساطيل.

وقالت زاخاروفا إن تصريحات الخارجية الأوكرانية بأن الأمير فلاديمير ضم روس الكييفية إلى المسيحية في عام 988، "وبهذا، حدد مسبقا مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي"، بأنه يوحي بشم الغراء أو تعاطي فطر "عيش الغراب" المثير للهلاوس.

وعلقت زاخاروفا بسخرية على تصريحات البعثة الدبلوماسية الأوكرانية، على قناتها في تيليغرام يوم الأحد: "كم كان الاتحاد الأوروبي جميلًا في عام 988. تماما كما "أوكرانيا، التي كانت صديقة لأوروبا في تلك السنوات البعيدة". يبدو أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي يشم ورنيش الأحذية أو الغراء أو يتعاطى فطر عيش الغراب".

المصدر: تاس