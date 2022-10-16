 
مباشر

زاخاروفا: تصريحات كييف حول سعيها لدخول الاتحاد الأوروبي منذ عام 988 "أقوال مساطيل"

أخبار العالم

زاخاروفا: تصريحات كييف حول سعيها لدخول الاتحاد الأوروبي منذ عام 988
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tztd

شبهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تصريحات خارجية أوكرانيا بأن الأمير فلاديمير أراد ضم روس الكييفية للاتحاد الأوروبي عام 988 ميلادي، بأنها شبيهة بأقوال المساطيل.

وقالت زاخاروفا إن تصريحات الخارجية الأوكرانية بأن الأمير فلاديمير ضم روس الكييفية إلى المسيحية في عام 988، "وبهذا، حدد مسبقا مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي"، بأنه يوحي بشم الغراء أو تعاطي فطر "عيش الغراب" المثير للهلاوس.

وعلقت زاخاروفا بسخرية على تصريحات البعثة الدبلوماسية الأوكرانية، على قناتها في تيليغرام يوم الأحد: "كم كان الاتحاد الأوروبي جميلًا في عام 988. تماما كما "أوكرانيا، التي كانت صديقة لأوروبا في تلك السنوات البعيدة". يبدو أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي يشم ورنيش الأحذية أو الغراء أو يتعاطى فطر عيش الغراب".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أوكرانيا وتفجيرات جسر القرم و"السيل الشمالي".. أبرز ما جاء في كلمة بوتين بعد 3 قمم في أستانا