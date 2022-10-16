بلجيكا.. مظاهرة "يوم العدالة" في بروكسل (فيديو)

أفادت وسائل الإعلام البلجيكية عن مظاهرة يوم العدالة واحتجاجات ضد إجراءات كورونا، بما في ذلك التضخم و ارتفاع الأسعار في العاصمة البلجيكية بروكسل بعد ظهر يوم الأحد.

وقالت قناة "RTBF" في تقرير "حوالي 2000 شخص بحسب الشرطة و 4000 شخص بحسب المنظمين تجمعوا بعد ظهر يوم الأحد في وسط بروكسل لحضور مظاهرة يوم العدالة".

وتقول شرطة بروكسل إن 2000 شخص تجمعوا عند نقطة انطلاق المظاهرة في محطة بروكسل الشمالية من الساعة 4:30 مساء.

ويشير التقرير إلى أن هؤلاء هم في الأساس من السكان الذين عارضوا بالفعل الإجراءات التي تم اتخاذها استجابة لإجراءات كورونا، لكن استياءهم لم يعد يقتصر على ذلك بما في ذلك التضخم و ارتفاع الأسعار.

المصدر: نوفوستي