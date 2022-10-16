إثيوبيا..متمردو تيغراي يعلنون "استعدادهم لاحترام" وقف إطلاق النار

أعلن المتمردون في منطقة تيغراي الإثيوبية الأحد "استعدادهم لاحترام" وقف إطلاق النار، بعد نداء وجهه الاتحاد الإفريقي.



ودعا نداء وجهه الاتحاد الإفريقي الى وقف فوري للمعارك للبدء بمفاوضات سلام.

وقالت جبهة تحرير شعب تيغراي "نحن مستعدون لاحترام وقف فوري للعمليات القتالية.

وطالبوا أيضا المجتمع الدولي الى إجبار الجيش الأريتري على الانسحاب من تيغراي واتخاذ إجراءات تهدف الى وقف فوري للعمليات القتالية والضغط على الحكومة الإثيوبية للحضور إلى طاولة المفاوضات".

المصدر:أ ف ب