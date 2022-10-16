شاهد.. فيديو يوثق التعبئة الأمنية الضخمة التي تأهبت لصد احتجاجات العاصمة الفرنسية باريس

نشرت قناة على يوتيوب تحمل اسم "TV YÉ" يوم الأحد مقطع فيديو وثق التعبئة الأمنية الضخمة في العاصمة الفرنسية باريس استعدادا للاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وصور صاحب القناة طابور سيارات الشرطة بواسطة طائرة بدون طيار.

وأظهر الفيديو شارعا بأكمله وقد احتلته سيارات بيضاء اللون تابعة لقوات الأمن، فيما وقف عناصر الشرطة على طول الرصيف في انتظار قدوم المحتجين.

هذا، وفرقت الشرطة الفرنسية، اليوم، مئات المحتجين بالغاز المسيل للدموع في العاصمة باريس، الذين تظاهروا احتجاجا على الغلاء المعيشي واستمرار أزمة نقص الوقود.

وقال منظمو المظاهرات إن عدد المحتجين بلغ 140 ألف شخص.

ودفعت زيادة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في فرنسا، المواطنين للدعوة إلى النزول للشارع احتجاجا على الأوضاع ولمطالبة الحكومة بتحسين الأجور.

المصدر: RT + يوتيوب