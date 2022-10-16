نفتوجاز تتفاوض مع شركات أمريكية على تطوير حقول الغاز الأوكرانية

أعلن مستشار رئيس نفتوجاز، ميرون فاسيليك أن نافتوجاز الأوكرانية تناقش مع شركات الحفر الأمريكية إمكانية تطوير حقول الغاز في أوكرانيا

وقال فاسيليك خلال مقابلة نشرت يوم الأحد على الموقع الإلكتروني لصحيفة الديلي تلغراف البريطانية. "لدينا العديد من الموارد الطبيعية واحتياطيات الغاز، ونحن في الواقع، نشغل المرتبة الثانية في أوروبا".

وأضاف "هناك إمكانية للاستكشاف، فضلا عن إمكانات التصدير. وفقا لتقديراتنا، يمكننا الحديث عن 40 مليار متر مكعب" من الغاز. وأشار فاسيليك إلى أن تطوير حقول الغاز في حوض دنيبر دونيتسك قد تبدأ في النصف الثاني من هذا العقد".

وأكد مستشار رئيس نفتوجاز أن إدارة الشركة تتفاوض مع شركات من الولايات المتحدة لإبرام اتفاقيات مشتركة بشأن تطوير حقول الغاز.

وأضاف فاسيليك أنه " قريبا سيتم عرض بعض المشاريع في السوق". وأعرب عن اعتقاده بأن احتياطيات الغاز في أوكرانيا سوف تساعد على تلبية الطلب في أوروبا على خلفية سياسة الاستعاضة عن موارد الطاقة الروسية.

المصدر: تاس