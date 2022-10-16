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قوات كييف قررت تغيير خطتها بشأن زابوروجيه الكهروذرية

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قوات كييف قررت تغيير خطتها بشأن زابوروجيه الكهروذرية
Sputnik
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صرح فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة إقليم زابوروجيه بأن قوات كييف تراجعت عن خطتها للاستيلاء على محطة زابوروجيه الكهروذرية وقررت عبور نهر دنيبر من الجزء الغربي لسد مدينة "كاخوفكا".

وأوضح أنهم كثفوا من تركيز قطاعاتهم غربي النهر لشن هجوم على المناطق السكنية في كل من "زولوتايا بالكا" و "أوسوكوروفكا" ومقاطعة خيرسون ومنطقة "بوكروفسكي" التابعة لإقليم دنيبربيتروفسك.

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وذكرت إذاعة "سبوتيك" أن القوات الروسية أحبطت محاولة إنزال نهري من قبل قوات كييف في محيط محطة زابوروجيه.

 

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يذكر أن الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي يزودون قوات كييف بشكل متواصل بأسلحة هجومية متطورة وبمبالغ هائله رغبة منهم في إطالة أمد الصراع ومحاولة إضعاف روسيا معتبرين أن انتصارها هزيمة لهم. 

المصدر: سبوتنيك

 

  

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