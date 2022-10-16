انتهاء المباحثات بين الجانب الروسي وممثل الأمم المتحدة حول صفقة الحبوب

انتهت مباحثات نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين ونائب الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيثس ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان بشأن صفقة الحبوب.

ووفقا لوكالة "نوفوستي"، استمرت المباحثات أكثر من ساعتين ونصف الساعة، حيث جرى الاجتماع في وزارة الخارجية الروسية بموسكو.

وفي وقت سابق، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الغرض من رحلة نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان هو تمديد وتوسيع صفقة الحبوب والترويج لتصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

المصدر: نوفوستي