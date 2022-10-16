وسائل إعلام: نشطاء حركة "Just stop Oil" شوّهوا واجهة معارض "Aston Martin" لبيع السيارات

ذكرة محطة إذاعة LBC يوم الأحد، أن نشطاء حملة العصيان العام "أوقفوا النفط فحسب"، سكبوا الطلاء البرتقالي على واجهة صالة عرض شركة بيع السيارات الرائدة أستون مارتن في لندن.

وذكرت المحطة أن النشطاء طالبوا حكومة بريطانيا، بقيادة رئيس الوزراء ليز تراس، بالانتقال السريع للطاقة الخضراء، وتعليق إصدار تراخيص جديدة لتطوير حقول النفط والغاز في بحر الشمال، ومنع حركة المرور في الشارع المركزي في بارك لين.

يشار إلى أن تراس قدمت في 8 سبتمبر، برنامج الحكومة للتغلب على أزمة الطاقة، واقترحت تجميد رسوم الكهرباء حتى عام 2024. موضحة أنه في المستقبل القريب ستصدر السلطات تراخيص جديدة لإنتاج الغاز والنفط في بحر الشمال، وأشارت إلى أن بريطانيا ستستأنف إنتاج الغاز الصخري من خلال التكسير في المناطق التي يوافق عليها السكان المحليون.

المصدر: تاس.