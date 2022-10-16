لوبان تنتقد كلمات بوريل حول رد الغرب على استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

انتقدت رئيسة كتلة "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان،تصريحات جوزيب بوريل، بشأن رد فعل الدول الغربية في حال استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لوبان قولها: "يجب أن نحافظ على الدبلوماسية، لأن تصريحات بوريل تخبرنا أنه إذا اتخذ قرارات بالنيابة عنا، فإن فرنسا ستنجر بالفعل إلى الصراع".

ووفقا للوبان، فإن بوريل، وفقا لتصريحاته، لا يهدف إلى إنهاء الأزمة والبحث عن طرق لحل الوضع سلميا في جميع أنحاء أوكرانيا.

وحثت السلطات الفرنسية على توخي الحذر بشأن التصريحات المختلفة حتى لا تنجر إلى الصراع.

وفي وقت سابق، قال بوريل إن الغرب يعتزم إعطاء رد عسكري قوي في حالة استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في وقت سابق، إلى أن الدول الغربية تحاول إدخال الخطاب النووي إلى التداول، على الرغم من أن روسيا لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية.

المصدر: RT