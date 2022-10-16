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الكرملين: جدول بوتين لا يتضمن لقاء مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة

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الكرملين: جدول بوتين لا يتضمن لقاء مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة
Sputnik
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صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، بأن جدول الرئيس فلاديمير بوتين لا يتضمن لقاء نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث.

ووصل غريفيث إلى موسكو لبحث تمديد صفقة الحبوب، والعمل على توسيع مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود وإزالة العقبات التي تحول دون تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وقال بيسكوف: "ليس من المقرر عقد اجتماع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تتوقع جهودا من الأمم المتحدة لرفع العقوبات الغربية عن الأسمدة والحبوب الروسية.

وشدد بوتين على أن، الغرب مسؤول عن تدهور الوضع الغذائي في العالم وأن تصدير الحبوب والأسمدة الروسية تعيقه العقوبات.

المصدر: نوفوستي

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