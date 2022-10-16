"أنتم تسعون فقط لكشف قسوتكم".. تركيا ترد على اليونان بشأن صورة المهاجرين "العراة"

نفى إسماعيل تشاتاكلي نائب وزير الداخلية التركي، تورط بلاده في واقعة زعمت خلالها اليونان العثور على 92 من المهاجرين غير الشرعيين قرب حدودها الشمالية مع تركيا حفاة عراة.

وقال تشاتاكلي في تغريدة على "تويتر" ليل السبت، ردا على منشور لوزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي، "نظرا لأنكم لم تتمكنوا من رصد حالة واحدة لانتهاك تركيا لحقوق الإنسان، فأنتم تسعون فقط إلى كشف صورة قسوتكم كما لو أنها من فعل تركيا".

ودعا المسؤول التركي السلطات في اليونان إلى وقف "التلاعب والخداع".

As you couldn’t find one single case of human rights violation by 🇹🇷, you just seek to expose image of your cruelty you’ve inflicted as if 🇹🇷’s done!

Spend your time to obey human rights, not for manipulations & dishonesty!

C’mon, it’s not big deal; just be little bit civilised! https://t.co/Wu45kEN8tQ — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 15, 2022

وكانت وزارة حماية المواطنين اليونانية قد أعلنت في بيان أن حرس الحدود اليوناني، وموظفي وكالة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس، تمكنوا الجمعة من إنقاذ أكثر من 90 مهاجرا، أرسلهم الأتراك.

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وقالت الوزارة "تواصل تركيا استغلال المهاجرين، وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، وقد تجاوزت استفزازاتها كل الحدود بالأمس عندما أنقذ حرس الحدود (اليوناني)، ما مجموعه 92 مهاجرا غير شرعي من ضفاف نهر إيفروس، أرسلتهم تركيا إلى هناك حفاة عراة تماما".

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي في تغريدة على "تويتر" إن معاملة تركيا للمهاجرين "عار على الحضارة"، وأضاف أن أثينا تنتظر من أنقرة التحقيق في الحادث.

وذكرت الشرطة اليونانية أن جميع أفراد المجموعة من الرجال، وأنها عثرت عليهم يوم الجمعة قرب نهر إيفروس الذي يمثل خط الحدود بين اليونان وتركيا.

وتابعت الشرطة أن تحقيقا أجرته بالمشاركة مع مسؤولين من وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) توصل إلى أدلة تفيد بأن المهاجرين عبروا النهر إلى الأراضي اليونانية في قوارب مطاطية من تركيا.

المصدر: RT + وكالات