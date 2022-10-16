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غروسي: لا أحد يريد كارثة نووية

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غروسي: لا أحد يريد كارثة نووية
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الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
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صرح الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن لا أحد في العالم يريد وقوع كارثة نووية.

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وقال غروسي في مقابلة مع الصحفي الروسي بافل زاروبين في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" في قناة "روسيا 1": "لا أحد يريد كارثة نووية، لا أحد".

والتقى رافائيل غروسي يوم الثلاثاء الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واقترح الرئيس الروسي خلال هذا اللقاء على غروسي بحث الوضع حول محطة زابوروجيه النووية، مشيرا إلى أن موسكو مفتوحة لحل كل المسائل.

المصدر: نوفوستي

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