الجيش التركي يعلن تحييد 6 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن تحييد 6 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية في ريف حلب الشمالي، وعفرين، وشمال شرق سوريا.

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وقالت الوزارة في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد مواقع الجيش التركي الموجودة في تلك المناطق.

Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSBpic.twitter.com/TEpuJ2LWO1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2022

المصدر: RT