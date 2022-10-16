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الجيش التركي يعلن تحييد 6 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية

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الجيش التركي يعلن تحييد 6 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية
عناصر من الجيش التركي
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن تحييد 6 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية في ريف حلب الشمالي، وعفرين، وشمال شرق سوريا.

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وقالت الوزارة في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد مواقع الجيش التركي الموجودة في تلك المناطق.

المصدر: RT

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