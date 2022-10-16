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قتيلان في جزيرة كريت اليونانية جراء الفيضانات (صور+ فيديو)

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قتيلان في جزيرة كريت اليونانية جراء الفيضانات (صور+ فيديو)
AP
جزيرة كريت
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قتل شخصان على الأقل في منطقة إيراكليو جراء الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها جزيرة كريت في جنوب اليونان، وفقا لحصيلة جديدة نشرها جهاز الإطفاء.

وأمس السبت، عثر على رجل في الخمسينات من عمره ميتا في منتجع أجيا بيلاجيا، بعد أن علق داخل سيارته عندما بدأت الأمطار تهطل بغزارة في الجزيرة.

قتيلان في جزيرة كريت اليونانية جراء الفيضانات (صور+ فيديو)
AP

وقال عناصر الإطفاء إن المرأة البالغة من العمر 49 عاما، والتي يجري البحث عنها منذ يوم السبت عثر على جثتها أخيرا في البحر.

وكان الضحيتان في منطقة إيراكليو من أجل العمل، وفقا لقناة "أي أر تي" التلفزيونية العامة.

وهطلت أمطار غزيرة على شمال شرق جزيرة كريت، ولا سيما في منطقة إيراكليو، منذ السبت الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي (07:30 ت غ).

وواصل عناصر الإطفاء والإنقاذ حالة التعبئة الأحد لمساعدة السكان المنكوبين في مواجهة هذه الفيضانات غير المسبوقة.

قتيلان في جزيرة كريت اليونانية جراء الفيضانات (صور+ فيديو)
AP

وطلبت الحماية المدنية التي وضعت في حالة تأهب، من السكان توخي الحذر، الأحد، في جزيرة كريت والجزر المحيطة مثل رودس وكارباثوس وكاستيلوريزو وكاسوس.

ومن المقرر أن يتوجه نائب وزير الداخلية إلى المكان اليوم الأحد للوقوف على حجم الأضرار.

وفي أجيا بيلاجيا التي تستقبل عادة سياحا أثرياء، تضرر أكثر من 15 متجرا، معظمها مطاعم فاخرة، بحسب القناة التلفزيونية.

قتيلان في جزيرة كريت اليونانية جراء الفيضانات (صور+ فيديو)
AP

وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن أضرار واسعة لحقت بالقرى الساحلية حيث غمرت المياه الشوارع وجرفت كل شيء في طريقها.

المصدر: أ ف ب

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