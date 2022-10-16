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مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى (صور+ فيديو)

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اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف، بأن أكثر من 250 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وأدى العشرات منهم طقوسا تلمودية عند باب القطانين، وهم يحملون ما يسمونه "القرابين النباتية"، فيما أغلقت قوات الجيش سوق القطانين، لتأمين هذه الاقتحامات.

وعززت الشرطة من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى في سابع أيام "عيد العرش"، استجابة لدعوات جمعيات الهيكل المزعوم، لتكثيف الاقتحامات.

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى (صور+ فيديو)  
مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى (صور+ فيديو)  
مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى (صور+ فيديو)  

المصدر: RT

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