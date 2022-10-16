القوات الأوكرانية تستهدف مبنى إدارة مدينة دونيتسك بصواريخ "هيمارس" (فيديو)

أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية بإصابة مدنيين اثنين على الأقل جراء قصف القوات الأوكرانية لمبنى إدارة مدينة دونيتسك.

وجاء في بيان المقر: "جراء قصف إدارة مدينة دونيتسك في شارع أرتيم من قبل القوات الأوكرانية، أصيب مدنيان: رجل من مواليد 1963 ورجل من مواليد 1984. تم نقلهم على الفور إلى مركز طبي".

وفي وقت سابق، أبلغ المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك أن مبنى إدارة مدينة دونيتسك قد تضرر نتيجة قصف القوات الأوكرانية. ووفقا لرئيس بلدية المدينة فإن القوات الأوكرانية استهدفت حي فوروشيلوفسكي في المدينة وأصابت المبنى.

المصدر: نوفوستي