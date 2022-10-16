قديروف: لا يمكن لأي سلاح من أسلحة الناتو أن يعيق مقاتلينا

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، في كلمة أمام قوات شيشانية قبيل توجهها للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة، إنه لا يمكن لأي سلاح من أسلحة الناتو أن يكون عائقا أمام مقاتلينا.

وظهر قديروف في مقطع فيديو نشره على قناته في "تلغرام"، وهو يتفقد فوجا من القوات الخاصة في قاعدة عسكرية بالعاصمة الشيشانية غروزني.

وقال الرئيس الشيشاني في كلمته إن هذه القوات "تتكون من أفضل المقاتلين الذين يعرفون الشؤون العسكرية جيدا. وهم مستعدون للوقوف كالجدار في طريق النازيين".

المصدر: وكالات