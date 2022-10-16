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"لم ينس وعده"..بايدن يهنئ نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية بزفافه

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AFP
لابيد وبايدن
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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتصل بيوؤاف لابيد، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، وهنأه بزفافه.

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وذكرت قناة "I124" أن "المحادثة بين الاثنين استغرقت نحو 10 دقائق، دعا خلالها بايدن الزوجين للقيام بجولة في البيت الأبيض"، لافتة إلى أن بايدن تحدث مع زوجة لابيد الابن، وتمنى لهما حياة سعيدة، وأعرب عن تقديره لإسرائيل".

وبحسب القناة، فقد اضطر يائير لابيد إلى قطع زيارته للأمم المتحدة الشهر الماضي والتخلي عن لقاء في البيت الأبيض مع بايدن، بسبب حفل زفاف نجله الذي أقيم يوم الجمعة 23 سبتمبر، حيث أخبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بايدن عن الزفاف، فيما قال له الرئيس الأمريكي إنه سيتصل لتهنئته.

وبعد أن ناقش الاثنان اتفاقية الغاز مع لبنان هذا الأسبوع، أكد بايدن للابيد أنه "لم ينس وعده"، حيث اتصل بايدن بنجل لابيد، يوؤاف، الذي كان في شهر العسل في هاواي مع زوجته شاي.

المصدر: "I24"

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