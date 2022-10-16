تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \16.10.2022\
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tzp6
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
- الرئيس الصيني: ندعم التعددية في العلاقات الدولية ونعارض الهيمنة وسياسة القوة
دبلوماسي صيني يوضح موقف بلاده من الأزمة الأوكرانية بعد جدال مع ضابط في الناتو
بايدن: سبب المشاكل الاقتصادية في العالم يعود إلى نقص السياسة المعقولة وليس إلى الدولار
اعتقال والد أحد المتهمين في تفجير جسر القرم
قوات كييف تعلن حالة التأهب الجوي في عدد من المناطق