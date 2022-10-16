إيران.. وفاة 4 سجناء بحريق في سجن إيفين (صور+ فيديو)  

أودى الحريق الذي اندلع في سجن إيفين في طهران بحياة 4 سجناء وإصابة 61 آخرين، حسبما أعلنت السلطة القضائية اليوم الأحد.

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وقال موقع "ميزان أونلاين" إن "4 سجناء لقوا حتفهم بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق وأصيب 61"، مضيفا أن 4 من المصابين في "حالة خطيرة".

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان من سكان المنطقة بسماع أصوات انفجارات أعقبت حريق أمس السبت، كما تحدث البعض عن إطلاق أجسام خارجية حارقة أو قنابل صوتية من الخارج على السجن أثناء الحريق والشغب بين السجناء.

وسرعان ما توجهت عناصر مكافحة الشغب والقوات الخاصة إلى السجن، بجانب قوات الدفاع المدني، حيث تمت السيطرة على الصراع الحاصل بين السجناء، وتم إخماد الحريق بصورة كاملة.

وأعلنت قنوات تابعة للمعارضة الإيرانية عن احتجاجات في محيط السجن، بينما أكدت مصادر أخرى تجمع ذوي السجناء في محيط سجن إيفين للاطمئنان على حالة أبنائهم.

حريق سجن ايفين

في غضون ذلك، أعلن مدعي عام طهران أن الوضع في سجن إيفين هادئ، وقال: "نزاع السجناء لا علاقة له بأحداث الشغب الأخيرة، وأساسا العنبر الخاص بالسجناء الأمنيين منفصل وبعيد عن أجنحة اللصوص والمدانين الماليين، حيث وقع الحريق ودارت الاشتباكات".

حريق سجن ايفين

من جهته، قال محافظ طهران محسن منصوري إن الوضع تحت السيطرة في السجن والشوارع المحيطة به.

وصرح منصوري للتلفزيون الإيراني من داخل سجن إيفين:" في الوقت الحالي وضع السجن تحت السيطرة تماما والهدوء يعم جميع مباني إيفين".

حريق سجن ايفين

وأضاف: "بسبب الظروف الأمنية، تجري مراقبة الشوارع المحيطة بالسجن، يجب على الناس عدم الالتفات إلى دعوات وشائعات وسائل الإعلام الأجنبية الناطقة باللغة الفارسية".

حريق سجن ايفين

حريق سجن ايفين

حريق سجن ايفين

المصدر: RT