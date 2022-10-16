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إصابة 8 أشخاص.. السلطات الإيرانية تعلن سيطرتها على حريق سجن إيفين (صور+ فيديو)

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أعلن الدفاع المدني الإيراني عن سيطرته على حريق سجن إيفين بالكامل، فيما أكدت السلطات الصحية إصابة 8 أشخاص في حصيلة أولية.

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مصلحة السجون الإيرانية: السيطرة على اضطرابات بين سجناء في سجن إيفين (فيديو)
مصلحة السجون الإيرانية: السيطرة على اضطرابات بين سجناء في سجن إيفين (فيديو)

وأفاد شهود عيان من سكان المنطقة بسماع أصوات انفجارات أعقبت حريق أمس السبت، كما تحدث البعض عن إطلاق أجسام خارجية حارقة أو قنابل صوتية من الخارج على السجن أثناء الحريق والشغب بين السجناء.

وسرعان ما توجهت عناصر مكافحة الشغب والقوات الخاصة إلى السجن، بجانب قوات الدفاع المدني، حيث تمت السيطرة على الصراع الحاصل بين السجناء، وتم إخماد الحريق بصورة كاملة.

وأعلنت قنوات تابعة للمعارضة الإيرانية عن احتجاجات في محيط السجن، بينما أكدت مصادر أخرى تجمع ذوي السجناء في محيط سجن إيفين للاطمئنان على حالة أبنائهم.

إصابة 8 أشخاص.. السلطات الإيرانية تعلن سيطرتها على حريق سجن إيفين (صور+ فيديو)  
حريق سجن ايفين

في غضون ذلك، أعلن مدعي عام طهران أن الوضع في سجن إيفين هادئ، وقال: "نزاع السجناء لا علاقة له بأحداث الشغب الأخيرة، وأساسا العنبر الخاص بالسجناء الأمنيين منفصل وبعيد عن أجنحة اللصوص والمدانين الماليين، حيث وقع الحريق ودارت الاشتباكات".

إصابة 8 أشخاص.. السلطات الإيرانية تعلن سيطرتها على حريق سجن إيفين (صور+ فيديو)  
حريق سجن ايفين

من جهته، قال محافظ طهران محسن منصوري إن الوضع تحت السيطرة في السجن والشوارع المحيطة به.

وصرح منصوري للتلفزيون الإيراني من داخل سجن إيفين:" في الوقت الحالي وضع السجن تحت السيطرة تماما والهدوء يعم جميع مباني إيفين".

إصابة 8 أشخاص.. السلطات الإيرانية تعلن سيطرتها على حريق سجن إيفين (صور+ فيديو)  
حريق سجن ايفين

وأضاف: "بسبب الظروف الأمنية، تجري مراقبة الشوارع المحيطة بالسجن، يجب على الناس عدم الالتفات إلى دعوات وشائعات وسائل الإعلام الأجنبية الناطقة باللغة الفارسية".

إصابة 8 أشخاص.. السلطات الإيرانية تعلن سيطرتها على حريق سجن إيفين (صور+ فيديو)  
حريق سجن ايفين
إصابة 8 أشخاص.. السلطات الإيرانية تعلن سيطرتها على حريق سجن إيفين (صور+ فيديو)  
حريق سجن ايفين
إصابة 8 أشخاص.. السلطات الإيرانية تعلن سيطرتها على حريق سجن إيفين (صور+ فيديو)  
حريق سجن ايفين

المصدر: RT

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