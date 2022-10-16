تشجيع البريطانيين على عدم القيادة بسرعة لتوفير البنزين: "تخيل بيضة تحت الدواسة!"

مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع تكلفة المعيشة، سيفعل سائقو السيارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة كل ما في وسعهم لتوفير البنزين، وبالتالي المال.

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وفي حين أن هناك العديد من النصائح حول توفير الوقود التي يمكن للسائقين اتباعها، يبدو أن القيادة السلسة للسيارة وتقليل السرعة هما اللذان يمكن أن يحدثا أكبر فرق.

حتى الآن، لا تزال أسعار الوقود (البنزين) مرتفعة إلى حد ما، حيث من المتوقع أن يدفع سائقو السيارات 162.32 بنس للتر الواحد الخالي من الرصاص، و180.45 بنس لكل لتر من الديزل في المتوسط.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، قدم الخبراء في "CarFinance247" بعض النصائح المهمة التي يجب على سائقي السيارات اتباعها في الأشهر القليلة المقبلة.

وتتضمن إحدى هذه النصائح أن يتخيل سائق السيارة ، وجود بيضة بين الأرضية ودواسة السرعة، لكي يتجنب الضغط على الدواسة.

حيث قال الخبراء: "إذا لم تكن تعلم أن السرعة الشديدة أو القيادة المتشنجة تعني أن المحرك سوف يستخدم المزيد من الوقود، فأنت تفعل ذلك الآن. لا يوجد عذر لعدم القيادة مثل القديس. وللقيام بذلك، من المفيد تخيل وجود بيضة بين الأرضية ودواسة السرعة، فالدفع بقوة شديدة على دواسة الوقود سيؤدي إلى تحطم البيضة".

وأضاف الخبراء: "تعتبر إطارات السيارة مكونا رئيسيا عندما يتعلق الأمر بتوفير الوقود. الإطارات المسطحة تخلق جرا على الطريق مثل سفينة تحاول الإبحار مع انخفاض المرساة. يجب على السائقين فحص ضغط الهواء في الإطارات في كل مرة يملأون السيارة بالوقود".

وتابع الخبراء: "يحتاج سائقو السيارات إلى تذكر أن السيارة المليئة بالأشخاص والأمتعة ستحتاج إلى نفخ إطاراتها لضغط أعلى من السيارة التي تقل شخصا أو شخصين فقط".

المصدر: Express